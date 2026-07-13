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Джейлен Брансон: давление — это когда не знаешь, будет ли у тебя контракт завтра

Джейлен Брансон: давление — это когда не знаешь, будет ли у тебя контракт завтра
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Звёздный разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон заявил, что для него давлением является неопределённость с контрактом, а не решающие броски в концовках матчей. По словам 29-летнего баскетболиста, он вырос, наблюдая за карьерой отца Рика Брансона, который долгие годы выступал по негарантированным соглашениям.

«Давление для меня определяется иначе. Все думают, что моменты в четвёртой четверти — это давление.

Наблюдая за тем, как мой отец работал около восьми или девяти лет по негарантированным контрактам, не зная точно, когда его подпишут, когда отчислят… Будет ли он вообще играть. Я тогда этого не знал. Зная путь моего отца в лиге, я считаю, что это давление. Ты не знаешь, что будет дальше. Твоя карьера в руках другого человека. Без гарантий», — приводит слова Брансона katsu в социальной сети Х.

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