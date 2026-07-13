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Макгрэди: если Эмбиид будет здоров, то, чёрт возьми, я вижу «Филадельфию» в финале

Макгрэди: если Эмбиид будет здоров, то, чёрт возьми, я вижу «Филадельфию» в финале
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Член Зала славы НБА Трэйси Макгрэди высказался о перспективах «Филадельфии Сиксерс» в предстоящем сезоне, заявив, что при здоровом центровом Джоэле Эмбииде команда способна побороться за выход в финал.

«Всё упирается в Джоэла. Ви Джей [Эджкомб] сделает своё дело, [Тайриз] Макси – своё. И ещё Джей Би [Джейлен Браун] – у вас три парня, которые в нападении играют на элитном уровне. В защите они тоже могут быть элитным трио, и всё зависит от того, как мы задействуем большого парня. Если он здоров, то, чёрт возьми, я вижу их в финале. Мне плевать, кто что говорит», — приводит слова Макгрэди NBA Courtside в социальной сети Х.

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