Макгрэди: если Эмбиид будет здоров, то, чёрт возьми, я вижу «Филадельфию» в финале

Член Зала славы НБА Трэйси Макгрэди высказался о перспективах «Филадельфии Сиксерс» в предстоящем сезоне, заявив, что при здоровом центровом Джоэле Эмбииде команда способна побороться за выход в финал.

«Всё упирается в Джоэла. Ви Джей [Эджкомб] сделает своё дело, [Тайриз] Макси – своё. И ещё Джей Би [Джейлен Браун] – у вас три парня, которые в нападении играют на элитном уровне. В защите они тоже могут быть элитным трио, и всё зависит от того, как мы задействуем большого парня. Если он здоров, то, чёрт возьми, я вижу их в финале. Мне плевать, кто что говорит», — приводит слова Макгрэди NBA Courtside в социальной сети Х.