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«Пэйсерс» ожидают, что Халибёртон будет готов сыграть в первом матче сезона-2026/2027

«Пэйсерс» ожидают, что Халибёртон будет готов сыграть в первом матче сезона-2026/2027
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Звёздный разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон близок к возвращению в строй после тяжёлой травмы. По информации инсайдера Криса Хэйнса, клуб рассчитывает на его участие уже в первом матче регулярного чемпионата сезона-2026/2027.

«Источники в лиге сообщили мне, что «Пэйсерс» крайне оптимистично настроены относительно того, что Тайриз Халибёртон будет доступен с первого дня нового сезона», — приводит слова Хэйнса Full Court Pass в социальной сети Х.

Напомним, Халибёртон перенёс операции на разорванном ахилловом сухожилии после травмы, полученной в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии — 3-4). Из-за тяжёлой травмы защитник был вынужден пропустить сезон-2025/2026.

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