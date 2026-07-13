Кириленко: ФИБА не гарантировала сборным России участие в Кубке мира 3х3

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) пока не гарантировала российским сборным (U-21) участие в Кубке мира 3х3, несмотря на победу в конференции «Азия-1» юниорской Лиги наций.

«Выступление на Кубке мира — это следующий этап, но его пока что никто не гарантирует. Будем разговаривать с ФИБА, будем обсуждать возможность того, чтобы эти команды продолжили свой путь на международной арене. После рекомендаций МОК (Международного олимпийского комитета) и до сентября может многое измениться. Будем надеяться на лучшее. Сборные доказали, что не сидели сложа руки», — приводит слова Кириленко ТАСС.