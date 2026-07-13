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Джа Морант: Портленд — очень тихое и приятное место

Джа Морант: Портленд — очень тихое и приятное место
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Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джа Морант поделился первыми впечатлениями от пребывания в городе, отметив, что его привлекает природа и он уже успел порыбачить под дождём.

«Здесь дождливо. Часто льёт. Я ловил рыбу под дождём. Вот мои первые впечатления (улыбается). Это очень тихое и приятное место. Вообще, в последнее время меня тянет на природу. Так что для меня большой плюс. Собираюсь ли заниматься хайкингом? Это нет, а вот прогулки на велосипеде и каякинг у меня в планах», — приводит слова Моранта The Hoop Central в социальной сети Х.

Морант был выбран под вторым номером на драфте НБА 2019 года командой «Мемфис Гриззлиз».

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