Bleacher Report опубликовал рейтинг худших спортивных обменов XXI века

Спортивный портал Bleacher Report составило рейтинг худших обменов XXI века, в котором переход американского форварда Джейлена Брауна из «Бостона» в «Филадельфию» занял шестое место, сообщает издание. В топ-6 вошли преимущественно сделки с участием клубов НБА — пять из шести позиций в списке.

Топ-6 худших сделок века по версии Bleacher Report:

1. Лука Дончич из «Далласа» в «Лейкерс» за Энтони Дэвиса и пик первого раунда.

2. Шей Гилджес-Александер, пять пиков первого раунда и два обмена пиками из «Клипперс» в «Оклахому» за Пола Джорджа.

3. Три пика первого раунда и обмен пиками из «Бруклина» в «Бостон» на Кевина Гарнетта и Пола Пирса.

4. Три пика первого раунда из «Кливленда» в «Хьюстон» за Дешона Уотсона (НФЛ).

5. Джейсон Тейтум и пик первого раунда из «Филадельфии» в «Бостон» за Маркелла Фульца на драфте.

6. Джейлен Браун из «Бостона» в «Филадельфию» за Пола Джорджа и два пика первого раунда.