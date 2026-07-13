Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Bleacher Report опубликовал рейтинг худших спортивных обменов XXI века

Bleacher Report опубликовал рейтинг худших спортивных обменов XXI века
Комментарии

Спортивный портал Bleacher Report составило рейтинг худших обменов XXI века, в котором переход американского форварда Джейлена Брауна из «Бостона» в «Филадельфию» занял шестое место, сообщает издание. В топ-6 вошли преимущественно сделки с участием клубов НБА — пять из шести позиций в списке.

Топ-6 худших сделок века по версии Bleacher Report:

1. Лука Дончич из «Далласа» в «Лейкерс» за Энтони Дэвиса и пик первого раунда.

2. Шей Гилджес-Александер, пять пиков первого раунда и два обмена пиками из «Клипперс» в «Оклахому» за Пола Джорджа.

3. Три пика первого раунда и обмен пиками из «Бруклина» в «Бостон» на Кевина Гарнетта и Пола Пирса.

4. Три пика первого раунда из «Кливленда» в «Хьюстон» за Дешона Уотсона (НФЛ).

5. Джейсон Тейтум и пик первого раунда из «Филадельфии» в «Бостон» за Маркелла Фульца на драфте.

6. Джейлен Браун из «Бостона» в «Филадельфию» за Пола Джорджа и два пика первого раунда.

Материалы по теме
Джейлен Браун назвал сумму, которую ежегодно тратит на поддержание физической формы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android