Разыгрывающий Дмитрий Хвостов стал игроком МБА

Разыгрывающий Дмитрий Хвостов продолжит карьеру в московском баскетбольном клубе МБА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: ПБК МБА

За время своей карьеры Хвостов выступал за московское «Динамо», «Химки», «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». В активе разыгрывающего победа в Еврокубке и два Кубка России.

Хвостов занимает второе место в Единой лиге ВТБ по числу результативных передач за карьеру: 1286 передач в 350 матчах. В составе сборной России он стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призёром чемпионата Европы 2011 года в Литве и чемпионом Универсиады 2013 года в Казани.

В прошедшем сезоне Единой лиги Хвостов провёл 30 матчей. Его статистика: 5,5 очка, 4,2 передачи, 1,5 подбора.