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«Зенит» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Ирэбу

«Зенит» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Ирэбу
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Баскетбольный клуб «Зенит» заключил соглашение с 31-летним американским баскетболистом нигерийского происхождения Айк Ирэбу. Контракт рассчитан на один год — до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Фото: БК «Зенит»

Прошедший сезон Ирэбу начинал в «Валенсии», где провёл три матча и успел завоевать Суперкубок Испании. После перешел в «Варезу». В чемпионате Италии он набирал 16,5 очка и отдавал 4,9 передачи.

На международном уровне Ирэбу представляет сборную Нигерии. В её составе разыгрывающий стал серебряным призёром Афробаскета-2017, вошёл в символическую сборную турнира и принял участие в чемпионате мира 2019 года.

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