Эксперт призвал НБА начать расследование нового контракта защитника «Милуоки» Трента

Эксперт по финансовым вопросам НБА Нэйт Данкан призвал лигу расследовать новый четырёхлетний контракт защитника Гари Трента-младшего с «Милуоки Бакс» на $ 64 млн, заявив, что это является очевидным обходом потолка зарплат.

«Получение Трентом $ 64 млн после сезона, который он только что провёл, – это очевидный обход потолка зарплат, и лига должна наказать виновных. Такому контракту нет другого возможного объяснения, кроме обхода потолка зарплат», — написал Данкан на своей странице в социальной сети Х.

Трент-младший провёл в «Милуоки» последние два сезона, набирая в среднем 9,7 очка при реализации 41% бросков с игры (39% из-за дуги).