Бэм Адебайо встретился с Майком Тайсоном на матче WNBA

Американский центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо провёл время с легендарным боксёром Майком Тайсоном во время матча женской НБА между «Лас-Вегас Эйсес» и «Индиана Фивер». Встреча состоялась на трибуне, где Адебайо наблюдал за игрой своей девушки — четырёхкратной MVP WNBA Эйжи Уилсон, выступающей за «Лас-Вегас».

Встреча завершилась разгромным поражением команды Уилсон: «Эйсес» уступили «Фивер» со счётом 75:109. Лидером «Индианы» в этом матче стала Келси Митчелл, набравшая 27 очков. Также на её счету три подбора и три перехвата.

28-летний Адебайо выступает за «Майами» с 2017 года, трижды участвовал в Матче всех звёзд (2020, 2023, 2024).