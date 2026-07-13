«Уралмаш» объявил об уходе четырёх баскетболистов

Баскетбольный клуб «Уралмаш» объявил об уходе четырёх игроков — Тайрелла Нэльсона, Гарретта Нэвелса, Александра Петенева и Ивана Пынько, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды. Все четверо покидают команду по окончании сезона-2025/2026.

Фото: БК «Уралмаш»

33-летний американский защитник Гарретт Нэвелс выступал за «Уралмаш» с мая 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 14,7 очка, делая 3,1 подбора и 2,9 передачи.

31-летний американский форвард Тайрелл Нэльсон играл за команду из Екатеринбурга с 2023 года. В сезоне-2025/2026 баскетболист провёл 40 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 10,9 очка, делая 4,8 подбора и 1,5 передачи.

26‑летний российский форвард Александр Петенев присоединился к «Уралмашу» в мае 2025 года. В прошлом сезоне он провёл 24 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 1,5 очка, делая 1,3 подбора и 0,4 передачи.

26-летний российский форвард Иван Пынько выступал за уральскую команду с февраля 2025 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 2,8 очка, делая 1,4 подбора и 0,4 передачи.