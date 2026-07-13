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ФИБА оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу

ФИБА оставила в силе отстранение сборных России по баскетболу
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) сохранила в силе отстранение российских сборных, начавшееся в 2022 году, однако для команд по баскетболу 3x3 были сделаны послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба ФИБА.

Напомним, несколько дней назад мужская и женская сборные России (U21) выиграли Лигу наций 3х3 — это стало их первым международным стартом после отстранения. Победа в турнире даёт российским командам прямую путёвку на Кубок мира (U23) в Китае. Однако, как подчеркнули в пресс-службе ФИБА, вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. В организации отметили, что послабления для формата 3x3 были сделаны исключительно по рекомендации МОК и не касаются остальных сборных России.

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