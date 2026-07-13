Александр Медведев высказался о продлении контрактов с тремя игроками «Зенита»

Председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев прокомментировал активацию опций в контрактах баскетболистов Андрея Воронцевича, Алекса Пойтресса и Андре Роберсона на сезон-2026/2027.

— «Зенит» активировал опции в контрактах Алекса Пойтресса, Андре Роберсона и Андрея Воронцевича. Почему было важно сохранить именно этих игроков на сезон‑2026/2027?

— Решение активировать опции было принято обоснованно. Каждый из этих игроков за время выступления в «Зените» подтвердил свой высокий уровень, профессиональное отношение к делу и готовность работать на командный результат. При формировании состава мы всегда исходим не только из индивидуальных качеств баскетболистов, но и из того, насколько они соответствуют философии «Зенита» и задачам, которые стоят перед клубом. Алекс Пойтресс, Андре Роберсон и Андрей Воронцевич обладают именно тем набором игровых и человеческих качеств, который позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие команды и борьбу за самые высокие места.

— Все трое уже хорошо знают систему клуба и требования к уровню «Зенита». Насколько это важно при приходе нового главного тренера?

— Безусловно, это имеет большое значение. Каким бы опытным ни был новый главный тренер, адаптация требует времени — как от него самого, так и от игроков. Наличие баскетболистов, которые хорошо знают организацию клуба, понимают уровень требований и способны быстрее воспринимать новые идеи, помогает сделать этот процесс более эффективным. Особенно когда речь идёт о требованиях и стиле работы нового главного тренера Душко Ивановича, о требовательности и жёсткости которого ходят легенды, в том числе придуманные журналистами. Преемственность всегда остается важным фактором в построении конкурентоспособной команды, и мы рассчитываем, что опыт наших игроков поможет команде быстрее пройти этот этап.

— Что каждый из них должен дать команде в новом сезоне — и на площадке, и внутри раздевалки?

— При комплектовании команды мы исходим из того, что чемпионские коллективы строятся не только на таланте, но и на балансе. Нам важно, чтобы в составе были игроки, способные брать на себя ответственность в решающие моменты, задавать уровень требований в ежедневной работе и передавать победный опыт партнерам. Именно такими качествами обладают Пойтресс, Роберсон и Воронцевич. Каждый из них по‑своему усиливает команду — и своей игрой, и профессиональным отношением к делу, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».