«Будто зверя выпустили из вольера». Кириленко — об игре сборных России 3х3 на турнире ФИБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу мужской и женской сборных России (U21) по баскетболу 3х3 в молодёжной Лиге наций в Китае, отметив, что возвращение на международную арену получилось удачным.

«6–12 июля в Китае прошла молодёжная Лига наций 3х3. Для наших сборных U21 это были первые официальные международные соревнования за последние четыре года. И приятно, что возвращение получилось именно таким: и девушки, и юноши выиграли турнир и завоевали путёвки на Кубок мира. Конечно же, перед стартом было волнение. Но скорее не за результат, а за то, как мы будем выглядеть в принципе.

Ребята этого возраста никогда не играли на официальных международных турнирах, поэтому было очень интересно посмотреть, как они проявят себя после такого долгого перерыва. Хочется отметить, насколько серьёзно обе команды подошли к подготовке. Они были очень собранными, внимательными, и уже с первых матчей чувствовалось огромное желание играть. Как будто зверя выпустили из вольера. Было приятно видеть это желание и спортивную агрессию.

При этом я бы не стал переоценивать значение именно этого турнира. Это хороший первый шаг и важный международный опыт, но делать выводы о том, где сегодня находится российский баскетбол 3х3, пока рано. Впереди нас ждут совсем другие вызовы и соперники другого уровня. В любом случае приятно, что наше возвращение на международную арену получилось именно таким.

Хочется верить, что это только начало и совсем скоро и баскетбол 3х3, и классический баскетбол смогут полноценно вернуться на международную арену. У нас есть талантливые молодые игроки, которые уже сегодня делают серьёзные шаги в своих карьерах, и очень хочется снова увидеть их в форме национальной сборной на крупнейших мировых турнирах», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.