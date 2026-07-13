Джейлен Браун рассказал о влиянии веганского образа жизни на его игру

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун поделился опытом двухлетнего веганства, которое, по его словам, улучшило его скорость и ясность мышления, однако сейчас он набрал вес для борьбы за чемпионство и планирует вернуться к такому питанию в будущем.

«В колледже я был веганом около двух лет. Я открыт к тому, чтобы пробовать разные вещи и смотреть, как чувствует себя моё тело. Я не говорю, что все должны делать одно и то же. У всех организм разный. Делайте то, что вам подходит, и ваше тело подскажет. Я больше не веган, я перешёл на другое питание, хотел набрать массу, и я набрал вес.

Сейчас я вешу 240 фунтов, и это нужно для завоевания чемпионства. Вероятно, когда-нибудь я вернусь к веганству. Это было здорово, честно говоря. Я похудел, стал стройнее, но был очень быстрым. Я бегал очень быстро и мог мыслить очень ясно. Это показывает, сколько переработанных продуктов содержится в нашей еде. Иногда наш организм вместо того, чтобы использовать энергию для других дел, вынужден перерабатывать негативные вещества и токсины, встроенные в пищу: сахара, тяжёлые металлы, все эти странные ингредиенты.

Они отравляют нас, и иногда организм тратит столько энергии на переваривание, что у него нет сил на реализацию. Иногда то, что вы едите, может замедлять вас. Это может быть решающим фактором между успехом и неудачей. Дисциплина очень важна. Это звучит как мелочь, но некоторые из самых маленьких решений приносят самые большие результаты», — приводит слова Брауна dunk в социальной сети Х.