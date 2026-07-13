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Остин Ривз: я чувствовал, что у меня никогда не будет возможности играть в НБА

Остин Ривз: я чувствовал, что у меня никогда не будет возможности играть в НБА
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Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился воспоминаниями о трудностях, с которыми сталкивался до прихода в лигу, отметив, что ему пришлось бороться со стереотипом «белый и неатлетичный», а также признался, что долгое время не верил в возможность получить шанс в НБА.

«Я мог идти по улице, и никто меня не трогал. Бывало, меня спрашивали, не занимался ли я теннисом или бейсболом до баскетбола.

Такое случалось. Я чувствовал, что у меня никогда не будет возможности играть в НБА. Я всегда считал, что способен на это, но не знал, появится ли шанс. Но когда он появился, я словно просунул ногу в дверь и воспользовался этим», — приводит слова Ривза dank в социальной сети Х.

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