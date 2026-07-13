Аналитик допустил переход Леброна Джеймса в «Майами Хит»

Аналитик НБА Макс Келлерман высказался о возможном переходе звёздного форварда Леброна Джеймса в «Майами Хит», отметив, что защитный стиль команды поможет 41-летнему игроку сохранять энергию в ключевые моменты.

«Я вижу его в Майами. У них сейчас отличная защитная команда. У них закрыты четыре позиции… Просто атлетизм и защита, и теперь два больших — Яннис и Бэм… Забить этой команде будет очень тяжело. Если учитывать возраст Леброна, это именно то, что ему нужно. Чтобы другие парни ежедневно подхватывали защиту и в решающие моменты он мог выбирать, когда играть в защите. Я это вижу», — приводит слова Келлермана The Heat Central в социальной сети Х.