Ирвинг — о Болле: когда он только пришёл в лигу, я испытывал восхищение к его игре

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о звёздном баскетболисте «Миннесоты Тимбервулвз» Ламело Болле, отметив, что тот является одним из немногих игроков, кто изучал его игру, и выразил восхищение тем, как молодой баскетболист справляется с давлением публичности и добивается успеха.

«Если бы был кто-то, кто смотрел много моих записей и изучал меня в детстве, то это один из них… Когда он только пришёл в лигу, мы были подписаны с одним и тем же агентством… В итоге я мог наблюдать за ним издалека, испытывая здоровое восхищение к его игре и тому, кто так долго находился под пристальным вниманием публики и при этом оставался сверхуспешным. Когда ребёнок действительно достигает недостижимого, постоянно находясь перед камерами. Я не знаю, каково это — всё время быть перед камерами, как он. У него было целое телешоу с его семьёй», — приводит слова Ирвинга Courtside Buzz в социальной сети Х.