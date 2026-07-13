«Фенербахче» официально объявил о переходе экс-игрока «Анадолу Эфес» Шейна Ларкина

«Фенербахче» официально объявил о подписании контракта с турецким разыгрывающим Шейном Ларкиным. Соглашение с 33-летним баскетболистом рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в социальных сетях.

Ларкин выступал за «Анадолу Эфес» с 2018 года. За восемь сезонов в составе клуба он дважды выиграл Евролигу, трижды стал чемпионом Турции, завоевал четыре Суперкубка страны и один Кубок Турции. Помимо командных трофеев, Ларкин вошёл в число 25 величайших игроков в истории Евролиги, был включён во вторую символическую сборную турнира по итогам сезона-2020/2021, а год спустя попал в первую символическую сборную Евролиги.

До переезда в Европу защитник выступал в НБА за «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». На драфте НБА 2013 года Ларкин был выбран под 18-м номером. Летом 2025 года в составе сборной Турции Ларкин стал серебряным призёром чемпионата Европы.