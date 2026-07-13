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Новичок «Голден Стэйт» пригласил Леброна перейти в команду

Новичок «Голден Стэйт» пригласил Леброна перейти в команду
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Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Яксель Лендеборг с улыбкой обратился к четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу, призвав его продолжить карьеру в калифорнийском клубе.

«Я знаю, что ты не любишь играть с новичками, но я не обычный новичок… Если ты хочешь играть вместе с величайшим снайпером всех времён, то мы будем рады видеть тебя у нас», — приводит слова Лендеборга аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что «Голден Стэйт» входит в число клубов, заинтересованных в подписании Леброна после его ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом сам Джеймс пока не принял окончательного решения относительно продолжения карьеры.

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