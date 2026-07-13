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Валанчюнас вернулся на родину, подписав контракт с «Жальгирисом» — источник

Валанчюнас вернулся на родину, подписав контракт с «Жальгирисом» — источник
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Литовский центровой Йонас Валанчюнас продолжит карьеру на родине после карьеры в НБА, сообщает журналист Йонас Лексас на своей странице в социальной сети Х. 33-летний баскетболист подписал с «Жальгирисом» двухлетний контракт.

Профессиональную карьеру Валанчюнас начинал в составе принципиального соперника «Жальгириса» — «Летувос Ритас». В 2012 году он отправился в НБА, где за 13 сезонов выступал за «Торонто Рэпторс», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Вашингтон Уизардс», «Сакраменто Кингз» и «Денвер Наггетс».

В минувшем сезоне Валанчюнас защищал цвета «Денвера», который завершил выступление в плей-офф НБА, уступив «Миннесота Тимбервулвз» в серии первого раунда со счётом 2-4.

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