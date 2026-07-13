Новичок «Зенита» Ирэбу раскрыл, что убедило его перейти в «Зенит»

Нигерийский баскетболист Айк Ирэбу рассказал, что повлияло на его решение продолжить свою карьеру в «Зените». Напомним, контракт игрока рассчитан на один год — до конца сезона-2026/2027.

«Перед тем как мой агент рассказал мне о предложении от «Зенита», я и раньше слышал об этом клубе и знал, что это очень серьёзная организация. Потом я поговорил с несколькими друзьями, которые хорошо знакомы с Россией и «Зенитом», и все они отзывались о клубе очень положительно. После этого я сам почитал информацию в интернете, посмотрел, как здесь всё устроено, и понял, что это отличная возможность для меня. Такой шанс нельзя было упускать», — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.