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Айк Ирэбу поделился ожиданиями от работы с новым тренером «Зенита» Ивановичем

Айк Ирэбу поделился ожиданиями от работы с новым тренером «Зенита» Ивановичем
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Новичок «Зенита» Айк Ирэбу раскрыл, чего ждёт от работы с главным тренером петербургского клуба Душко Ивановичем, и рассказал об адаптации в новых коллективах.

«Жду, что у нас сложатся отличные рабочие отношения. Думаю, впереди много интересной работы. Уверен, у нас будет очень сильная команда, и мне уже не терпится приступить к делу.

Почему легче адаптироваться в новых командах? Думаю, всё дело в моём отношении. Я всегда открыт новому опыту и новым вызовам. К тому же баскетбол — это универсальный язык, который понятен в любой стране. У меня такой характер, что мне легко знакомиться с новыми людьми и вливаться в новый коллектив. Я всегда стараюсь ставить баскетбол на первое место, и именно это помогает мне быстро адаптироваться, где бы я ни играл», — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, Душко Иванович присоединился к сине-бело-голубым также в это межсезонье.

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