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Рэндл рассказал, какую роль будет выполнять в «Бруклин Нетс»

Рэндл рассказал, какую роль будет выполнять в «Бруклин Нетс»
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Форвард «Бруклин Нетс» Джулиус Рэндл рассказал, какую роль руководство и тренерский штаб отвели ему в команде перед стартом нового сезона НБА.

«Прежде всего мне нужно показать ребятам, что значит быть настоящим профессионалом. Привнести лидерские качества. После разговоров с Шоном Марксом и Жорди Фернандесом я почувствовал, насколько они рады моему приходу. Жорди очень воодушевлён. Он считает, что у нас есть шанс выиграть каждый матч. И когда главный тренер настолько в тебя верит, это дорогого стоит.

Для меня всё довольно просто. Я прихожу сюда, чтобы быть лидером, показывать ребятам, как нужно работать каждый день, как справляться со взлётами и падениями по ходу сезона и сохранять хладнокровие. Я очень рад, потому что у нас в команде много талантливых игроков. И мне хочется помочь им раскрыться», — приводит слова Рэндла аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

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