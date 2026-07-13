Неймар встретился с Бронни Джеймсом и подарил ему футболку сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар встретился с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсом.

Футболист опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с сыном Леброна Джеймса, на которой подарил ему свою именную футболку сборной Бразилии с автографом. Снимок Неймар сопроводил подписью: «Приятно было увидеться, мой друг».

Фото: из личного архива Неймара

Бронни был выбран «Лейкерс» на драфте НБА 2024 года. В сезоне-2024/2025 он дебютировал в лиге и стал первым игроком в истории НБА, выступившим за одну команду вместе со своим отцом, четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом. Ранее также стало известно, что контракт Бронни с «Лейкерс» стал полностью гарантированным.