Остин Ривз — об уходе Леброна Джеймса: не думаю, что до конца это осознал

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз признался, что всё ещё не полностью верит в уход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из команды.

«Честно говоря, не думаю, что до конца это осознал. Вчера вечером, когда прилетел сюда, как раз думал об этом. Начинать сезон без него в команде будет для меня непривычно. Я ведь всю карьеру знал только одно: он всегда рядом, шутит, ведёт себя так, будто ему 15 лет. Но это его решение. Как я уже говорил в Тахо и повторю сейчас, у меня к нему только любовь и огромное уважение. И да… давай как-нибудь сыграем в гольф», — приводит слова Ривза журналист Дэйв Макменамин.

Джеймс выступал за калифорнийскую команду с 2018 года и смог завоевать чемпионский титул. Пока четырёхкратный чемпион не определился с командой, в которой продолжит свою карьеру.