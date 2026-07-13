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Дэнни Грин раскритиковал увольнение комментатора «Спёрс» из-за обвинений в измене

Дэнни Грин раскритиковал увольнение комментатора «Спёрс» из-за обвинений в измене
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Бывший игрок «Сан-Антонио Спёрс» Дэнни Грин раскритиковал решение клуба уволить комментатора Джейкоба Тоби после появления в социальных сетях публикаций, в которых утверждалось, что тот изменял своей девушке с Лорен Уотерс, сестрой баскетболиста команды Линди Уотерса.

«Прежде всего хочу сказать, что мне нравится всё, как устроено в «Спёрс» и как работает эта организация. Это клуб с жёсткими принципами. Они не терпят никакой ерунды и не любят драму. Поэтому я понимаю, что в некоторых ситуациях они могут сказать: «Нет, мы не можем такое допустить». Но, на мой взгляд, это был не тот случай.

Если говорить о фотографиях из соцсетей, мы ведь не знаем, когда именно они были сделаны. Мы не знаем, был ли он тогда с этой девушкой, встречался ли вообще со своей нынешней девушкой на тот момент. Возможно, эта девушка всё выдумала, взломала его страницу в соцсети и просто захотела разрушить ему жизнь. И вы позволили этому случиться. Он действительно хороший парень, замечательный человек. Я считаю, что с ним поступили несправедливо. Я очень недоволен этим решением и сильно разочарован», — приводит слова Грина аккаунт Wemby Alien Real в социальных сетях.

Ранее стало известно, что неизвестные взломали аккаунты Тоби в социальных сетях и опубликовали личные фотографии и сообщения, после чего комментатор был уволен «Сан-Антонио».

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