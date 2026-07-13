15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Один из моих лучших друзей на этой планете». Остин Ривз — о Дончиче

«Один из моих лучших друзей на этой планете». Остин Ривз — о Дончиче
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о своей дружбе с разыгрывающим Лукой Дончичем.

«Лука… Он один из моих лучших друзей на этой планете. Мы общаемся почти каждый день Он постоянно присылает мне видео своего замаха в гольфе и спрашивает, что можно улучшить. А я отвечаю ему: «Я вообще-то не тренер».

Но если говорить серьёзно, то большое значение для меня имеют люди, которые работают в этой организации, и то, как здесь всё устроено. Тренерский штаб тоже сыграл огромную роль. Мне кажется, мы во многом смотрим на вещи одинаково, а их стремление побеждать стало одной из главных причин», — приводит слова Ривза журналист Дейв Макменамин в социальной сети Х.

Материалы по теме
Слишком много белых? Известный журналист возмутился селекцией «Лейкерс»
Слишком много белых? Известный журналист возмутился селекцией «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android