«Один из моих лучших друзей на этой планете». Остин Ривз — о Дончиче

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о своей дружбе с разыгрывающим Лукой Дончичем.

«Лука… Он один из моих лучших друзей на этой планете. Мы общаемся почти каждый день Он постоянно присылает мне видео своего замаха в гольфе и спрашивает, что можно улучшить. А я отвечаю ему: «Я вообще-то не тренер».

Но если говорить серьёзно, то большое значение для меня имеют люди, которые работают в этой организации, и то, как здесь всё устроено. Тренерский штаб тоже сыграл огромную роль. Мне кажется, мы во многом смотрим на вещи одинаково, а их стремление побеждать стало одной из главных причин», — приводит слова Ривза журналист Дейв Макменамин в социальной сети Х.