Чарания: для Леброна Джеймса настало время определиться с новой командой

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявил, что четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу стоит в ближайшее время выбрать клуб для продолжении карьеры.

«Для Леброна Джеймса настало время принять решение. Главными претендентами на его подписание остаются «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз», «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Леброн Джеймс дал понять в частных разговорах, что хочет оказаться в команде, где сможет бороться за чемпионство. В команде, где он почувствует себя счастливым благодаря атмосфере, окружению и культуре клуба, а также сможет сам помочь вывести всё это на ещё более высокий уровень», — сказал Чарания в эфире ESPN.