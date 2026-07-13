15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания: для Леброна Джеймса настало время определиться с новой командой

Чарания: для Леброна Джеймса настало время определиться с новой командой
Комментарии

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания заявил, что четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу стоит в ближайшее время выбрать клуб для продолжении карьеры.

«Для Леброна Джеймса настало время принять решение. Главными претендентами на его подписание остаются «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз», «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Леброн Джеймс дал понять в частных разговорах, что хочет оказаться в команде, где сможет бороться за чемпионство. В команде, где он почувствует себя счастливым благодаря атмосфере, окружению и культуре клуба, а также сможет сам помочь вывести всё это на ещё более высокий уровень», — сказал Чарания в эфире ESPN.

Материалы по теме
Что нового известно о будущем Леброна Джеймса в НБА?
Что нового известно о будущем Леброна Джеймса в НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android