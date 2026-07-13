«Я был чертовски зол». Морроу — об уходе Дюранта из «Оклахомы»

Бывший защитник «Оклахома-Сити Тандер» Энтони Морроу вспомнил, как отреагировал на решение Кевина Дюранта покинуть команду летом 2016 года и перейти в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Это было 4 июля. Никогда этого не забуду. Я как раз уезжал от отца домой. Написал ему. Сказал: «Брат, я помолился об этом». Потом написал: «Чёрт, всё так закрутилось, брат. Даже материться не хочется. Послушай, ты мой брат. Ты принял решение так, как должен был принять. Ты взрослый человек. Я просто хочу, чтобы у тебя всё получилось».

Он ответил: «Спасибо, брат». Я положил телефон и подумал: «Да пошёл он нахрен». Серьёзно. Но потом подумал: нет, он ведь увидит это и обязательно что-нибудь скажет. Я люблю его. Это мой брат на всю жизнь. Однако в тот момент я был чертовски зол. Я просто сказал себе: «Нет», — приводит слова Морроу аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.