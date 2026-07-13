Харпер назвал самых сложных соперников в НБА

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Дилан Харпер рассказал, против каких игроков ему было сложнее всего действовать в этом сезоне, выделив лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера и Джейлена Уильямса.

«Когда мы впервые сыграли против них, то победили. Но я сразу подумал: «Чёрт, этих двоих очень тяжело опекать». И потом каждый раз, когда мы встречались с ними, я снова убеждался в этом. У них на площадке сразу четыре игрока, которые могут вести мяч.

Если говорить о Шее Гилджес-Александере, то это то, как он создаёт себе углы для атаки, как постоянно входит с тобой в контакт корпусом. Его темп. Он всё время движется. Ему не нравится играть против плотной защиты, поэтому неважно, забили мы или промахнулись, он сразу убегает в быстрый отрыв.

А Джейлен Уильямс отлично использует своё тело. Он умеет проходить под кольцо, одинаково хорошо играет обеими руками. Поэтому перед каждым матчем против этих двоих я понимал, что должен быть максимально готов и знать о них буквально всё», — приводит слова Харпера аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.