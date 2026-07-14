Стали известны окончательные условия нового контракта Ривза с «Лейкерс»

Стали известны окончательные условия нового контракта защитника Остина Ривза с «Лос-Анджелес Лейкерс». Как сообщает журналист Йован Буха на своей странице в социальной сети Х, соглашение рассчитано на четыре года и $ 180 млн и включает опцию игрока на сезон-2029/2030.

Как отмечается, Ривз согласился на сумму меньше той, что обсуждалась ранее. Изначально стороны рассматривали контракт на $ 185 млн, однако баскетболист пошёл на уступки, чтобы предоставить «Лейкерс» больше финансовой гибкости при формировании состава в будущем.

28-летний Ривз провёл за «Лейкерс» пять сезонов. В прошлом чемпионате он набирал в среднем 23,3 очка, 4,7 подбора и 5,5 передачи, став вторым по результативности в команде после звёздного словенского разыгрывающего Луки Дончича (33,5 очка).