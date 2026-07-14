«Даллас» с Ищенко обыграл «Мемфис» в Летней лиге НБА

Завершился матч Летней лиги НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» встречался с «Даллас Маверикс». Игра прошла в Парадайсе на стадионе «Томас и Мак Центр» и закончилась победой «Далласа» со счётом 96:88.

Лучшую результативность в матче показал форвард «Мемфиса» Кэмерон Бузер, набрав 21 очко.

Самым результативным в составе «Далласа» стал Дарин Грин, записав в свой актив 18 очков. В составе команды 31:59 минут провёл на площадке российский защитник Всеволод Ищенко, записав в свой актив шесть очков, пять подборов и четыре передачи.

Ищенко был выбран «Далласом» под 56-м номером на драфте НБА 2026 года. 21-летний баскетболист является воспитанником системы «Локомотива-Кубань».