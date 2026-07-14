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Пол Пирс назвал Леброна тяжелейшим соперником в карьере

Пол Пирс назвал Леброна тяжелейшим соперником в карьере
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс объяснил, почему считает четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса самым сложным соперником, с которым ему когда-либо приходилось играть.

«Леброн всегда был тяжелым соперником. Когда приходится играть с ним в нескольких сериях плей-офф, в нескольких, то сложно уснуть. Думаешь только о том, что сегодня придётся пробиваться через сотню «пик-н-роллов» за вечер. А таких игр впереди ещё четыре или пять. Это морально выматывает тебя, если ты не готов к этому», — приводит слова Пирса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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