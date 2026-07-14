Лука Дончич составил идеального игрока НБА, не упомянув Джордана и Абдул-Джаббара

27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», составил идеального игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по нескольким основным параметрам, сообщает портал Basket News.
Идеальный игрок НБА, по мнению Луки Дончича.
Баскетбольный интеллект — Леброн Джеймс.
Физическая мощь — Шакил О'Нил.
Передачи — Стив Нэш.
Бросок — Стефен Карри.
Менталитет — Коби Брайант.
Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.