Лука Дончич составил идеального игрока НБА, не упомянув Джордана и Абдул-Джаббара

27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», составил идеального игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по нескольким основным параметрам, сообщает портал Basket News.

Идеальный игрок НБА, по мнению Луки Дончича.

Баскетбольный интеллект — Леброн Джеймс.

Физическая мощь — Шакил О'Нил.

Передачи — Стив Нэш.

Бросок — Стефен Карри.

Менталитет — Коби Брайант.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.