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Лука Дончич составил идеального игрока НБА, не упомянув Джордана и Абдул-Джаббара

Лука Дончич составил идеального игрока НБА, не упомянув Джордана и Абдул-Джаббара
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27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», составил идеального игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по нескольким основным параметрам, сообщает портал Basket News.

Идеальный игрок НБА, по мнению Луки Дончича.

Баскетбольный интеллект — Леброн Джеймс.
Физическая мощь — Шакил О'Нил.
Передачи — Стив Нэш.
Бросок — Стефен Карри.
Менталитет — Коби Брайант.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Лука, настало твоё время! Теперь «Лейкерс» — команда Дончича, но без драфт-пиков
Лука, настало твоё время! Теперь «Лейкерс» — команда Дончича, но без драфт-пиков
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