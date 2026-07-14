«Просто глупо. Мы сильные, они боятся этого». Елевич — о продлении бана со стороны ФИБА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением насчёт решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских команд.

«Считаю, это просто глупо. Есть страны, которые намного более агрессивны, чем Россия. И мне удивительно, что российских и белорусских спортсменов в принципе отстранили. Всё делают, чтобы мы не выступали. И я скажу почему — мы сильные, они боятся этого.

Но в любом случае рано или поздно нас допустят, никуда не денутся. Всё всплывает наружу. И та несправедливость, которую наши сборные получили, воздастся, мы получим тот карт-бланш, который хотели бы видеть на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Думаю, мы добьёмся этого и наши сборные будут выступать с флагом и гимном», — приводит слова Елевича портал Metaratings.