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«Просто глупо. Мы сильные, они боятся этого». Елевич — о продлении бана со стороны ФИБА

«Просто глупо. Мы сильные, они боятся этого». Елевич — о продлении бана со стороны ФИБА
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением насчёт решения Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских команд.

«Считаю, это просто глупо. Есть страны, которые намного более агрессивны, чем Россия. И мне удивительно, что российских и белорусских спортсменов в принципе отстранили. Всё делают, чтобы мы не выступали. И я скажу почему — мы сильные, они боятся этого.

Но в любом случае рано или поздно нас допустят, никуда не денутся. Всё всплывает наружу. И та несправедливость, которую наши сборные получили, воздастся, мы получим тот карт-бланш, который хотели бы видеть на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Думаю, мы добьёмся этого и наши сборные будут выступать с флагом и гимном», — приводит слова Елевича портал Metaratings.

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