Никола Йокич категорично высказался насчёт своего будущего в НБА

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, рассказал о своих планах на будущее, заявив, что хочет остаться в составе клубе из Колорадо до конца профессиональной карьеры.

«Мой план — подписать новый контракт следующим летом и остаться в «Денвере» до конца своей карьеры», — приводит слова Йокича портал Essentially Sports.

В минувшем регулярном сезоне НБА сербский центровой принял участие в 65 матчах. В среднем за игру 31-летний Йокич набирал 27,7 очка, делал 12,8 подбора, отдавал 10,7 передачи, а также совершал 1,4 перехвата.