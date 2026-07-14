«Обожаю его». Брансон признал, что совместная игра с Дончичем помогла ему стать лучше

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», рассказал о своём опыте совместной игры с словенцем Лукой Дончичем в начале карьеры.

«То, что нас взяли в команду, было особенным, поскольку в свой первый год в НБА я многому у него научился, просто наблюдая за ним… Несмотря на то что Лука был на пару лет младше меня, он уже был великолепен во всём, за что брался. Дончич был как хорошо отлаженный механизм. У меня тоже было что-то подобное, но мне ещё многому предстояло научиться. Мы были друзьями, товарищами по команде и игроками, и это сделало меня лучше. Он мой парень, я его обожаю», — приводит слова Брансона портал Sports Illustrated.

Джейлен Брансон и Лука Дончич выступали вместе за «Даллас Маверикс» на протяжении четырёх сезонов с 2018 по 2022 год. Они оба были выбраны на драфте НБА 2018 года и играли бок о бок до тех пор, пока Брансон не перешёл в «Нью-Йорк Никс» в межсезонье 2022 года.