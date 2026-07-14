15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Суд проведёт предварительное заседание по иску семьи баскетболиста Яниса Тиммы к Седоковой

Суд проведёт предварительное заседание по иску семьи баскетболиста Яниса Тиммы к Седоковой
Комментарии

18 августа Останкинский суд Москвы проведёт предварительное заседание по иску семьи умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. Об этом сообщает «РИА Новости».

В понедельник в рамках досудебной подготовки суд удовлетворил ходатайство защиты об истребовании сведений об имуществе и счетах певицы, а также назначил предварительное заседание на 18 августа.

Кроме того, защита Седоковой ходатайствовала о рассмотрении иска в закрытом режиме. Тем не менее суд принял решение рассмотреть этот вопрос позже.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись.

Материалы по теме
Синее лицо, побои и нож. Седокова выдала жёсткий компромат на Тимму, но поверили не все
Синее лицо, побои и нож. Седокова выдала жёсткий компромат на Тимму, но поверили не все
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android