Суд проведёт предварительное заседание по иску семьи баскетболиста Яниса Тиммы к Седоковой

18 августа Останкинский суд Москвы проведёт предварительное заседание по иску семьи умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. Об этом сообщает «РИА Новости».

В понедельник в рамках досудебной подготовки суд удовлетворил ходатайство защиты об истребовании сведений об имуществе и счетах певицы, а также назначил предварительное заседание на 18 августа.

Кроме того, защита Седоковой ходатайствовала о рассмотрении иска в закрытом режиме. Тем не менее суд принял решение рассмотреть этот вопрос позже.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись.