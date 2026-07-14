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«У нас крутые поля для гольфа». Карри — о том, почему Леброн должен перейти «Голден Стэйт»

«У нас крутые поля для гольфа». Карри — о том, почему Леброн должен перейти «Голден Стэйт»
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри назвал причину, из-за которой 41-летний соотечественник Леброн Джеймс должен подписать контракт с командой из Сан-Франциско.

«Суть в том, что мы хотим играть в хороший баскетбол, быть в окружении людей, которые знают толк в игре. Надеюсь, в этом году наш уровень конкурентоспособности станет выше. Кроме того, у нас в заливе есть хорошие поля для гольфа», — приводит слова Карри портал HITC.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), трёхкратным олимпийским чемпионом, а также рекордсменом по количеству набранных очков за карьеру.

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