«У нас крутые поля для гольфа». Карри — о том, почему Леброн должен перейти «Голден Стэйт»

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри назвал причину, из-за которой 41-летний соотечественник Леброн Джеймс должен подписать контракт с командой из Сан-Франциско.

«Суть в том, что мы хотим играть в хороший баскетбол, быть в окружении людей, которые знают толк в игре. Надеюсь, в этом году наш уровень конкурентоспособности станет выше. Кроме того, у нас в заливе есть хорошие поля для гольфа», — приводит слова Карри портал HITC.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), трёхкратным олимпийским чемпионом, а также рекордсменом по количеству набранных очков за карьеру.