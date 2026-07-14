15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ФИБА сообщили, когда будет обсуждаться вопрос допуска российских баскетболистов

В ФИБА сообщили, когда будет обсуждаться вопрос допуска российских баскетболистов
Комментарии

В Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщили, когда пройдёт обсуждение вопроса допуска российских баскетбольных команд к участию в международных турнирах.

«Центральный совет ФИБА ​​утвердил сохранение текущего статуса российских и белорусских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года, до следующего заседания исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года», — приводит слова представителя ФИБА портал «Матч ТВ».

Ранее центральный совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) оставил в силе отстранение российских и белорусских команд.

Материалы по теме
Россия остаётся за пределами турниров ФИБА. Когда снимут все ограничения?
Россия остаётся за пределами турниров ФИБА. Когда снимут все ограничения?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android