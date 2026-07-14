В ФИБА сообщили, когда будет обсуждаться вопрос допуска российских баскетболистов

В Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщили, когда пройдёт обсуждение вопроса допуска российских баскетбольных команд к участию в международных турнирах.

«Центральный совет ФИБА ​​утвердил сохранение текущего статуса российских и белорусских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года, до следующего заседания исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года», — приводит слова представителя ФИБА портал «Матч ТВ».

Ранее центральный совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) оставил в силе отстранение российских и белорусских команд.