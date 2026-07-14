Мэджик Джонсон раскрыл, о чём сожалеет в отношениях с Леброном

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон признался, о чём сожалеет в отношениях с 41-летним четырёхкратным чемпионом НБА соотечественником Леброном Джеймсом.

«Я сожалею, что не позвонил Леброну и не сказал о своём уходе. Я очень сожалею об этом. Мне надо было ему это сказать, должен был это сделать. Мне казалось, будто у меня есть право делать то, что хочу. Я хотел уволить Люка Уолтона, поскольку знал, что он не подходит на эту должность. Я не хотел портить прекрасные отношения, которые у меня сложились с Джини Басс. Вместо того чтобы молчать и не говорить о том, что у меня на уме, я сказал: «Давайте я просто уйду, так будет лучше для всех». Рад, что так поступил. Я просто жалею, что не позвонил ему», — приводит слова Джонсона портал HITC.

Мэджик Джонсон занимал пост президента по баскетбольным операциям в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» с февраля 2017 года до апреля 2019 года.