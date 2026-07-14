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Перкинс негативно оценил решение Вембаньямы пойти на снижение зарплаты по контракту

Перкинс негативно оценил решение Вембаньямы пойти на снижение зарплаты по контракту
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс негативно оценил решение 21-летнего французского центрового Виктора Вембаньямы пойти на снижение зарплаты при заключении контракта с «Сан-Антонио Спёрс».

«Я никогда не давал молодым игрокам советов типа: «Эй, оставьте хоть копейку на столе». Нет, абсолютно точно. Нужно выкладываться по максимуму, особенно такому парню, как Вемби, парню, который продаёт майки, парню, который привлекает зрителей на трибуны, парню, который вернул «Сан-Антонио» на вершину. Поэтому, когда вы думаете о том, что он делает и уже сделал для этой франшизы, я думаю, это плохое решение, поскольку, если смотреть в будущее, теперь вы вдруг подаёте плохой пример в раздевалке. Но когда придёт время для Дилана Харпера и Стефона Касла, истечёт срок их контрактов, вы хотите, чтобы они тоже согласились на снижение зарплаты?» — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

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