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Мэджик Джонсон прокомментировал уход Леброна Джеймса из «Лейкерс»

Мэджик Джонсон прокомментировал уход Леброна Джеймса из «Лейкерс»
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Мэджик Джонсон прокомментировал уход 41-летнего четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса из калифорнийской команды.

«Леброн создал совершенно новую эру для «Лейкерс», включая лидерство в завоевании чемпионского титула НБА в сезоне-2019/2020 и все те вехи, которые он преодолел в форме «Лейкерс». Всегда буду любить его и испытывать благодарность к нему. Желаю Леброну всего самого наилучшего в следующем этапе его жизни — на площадке и вне её!» — написал Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

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