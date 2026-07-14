«Один из лучших моментов в моей карьере». Адетокунбо — о тренировке с Коби Брайантом

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», с восхищением вспомнил о совместной тренировке с легендарным пятикратным чемпионом НБА американцем Коби Брайантом, которая прошла в межсезонье 2018 года.

«Когда пришёл Коби, он спросил: «Хорошо, что мы будем делать?» Я ответил: «Всё, что ты мне скажешь». Он спросил: «Над чем ты хочешь поработать?» Я сказал: «Над тем, над чем, по твоему мнению, мне нужно поработать».

Мне очень понравилось. Я делал всё сам. Потом он дал мне несколько советов, которые я записал в блокнот. Мы работали около двух часов, очень интенсивно. Я хотел показать ему себя с лучшей стороны и продемонстрировать свои лучшие качества. Из той тренировки я помню одну вещь, на которую, как мне кажется, современные игроки не готовы — быть уязвимыми и показывать слабость. Они не готовы выражать признательность тому, кто лучше них. Как можно учиться, если думаешь, что уже лучший? Никто не сможет тебя ничему научить, и ты сам не захочешь слушать или учиться. Я помню, как проявлял уязвимость.

Тогда у меня с собой был блокнот, и я задавал столько вопросов, сколько мог. Он ответил на каждый из них. Коби ни разу не дал мне почувствовать, что пора закругляться. Это был один из лучших моментов в моей карьере», — приводит слова Адетокунбо портал Basketball Network.