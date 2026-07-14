«Не уверен, заслуживаю ли этого». Йокич — о том, что стал капитаном сборной Сербии

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», поделился мыслями насчёт того, что впервые стал капитаном национальной команды на отборочных матчах к чемпионату мира.

«Впервые в жизни я стал капитаном команды. И это очень много значит для меня.

Не совсем уверен, заслуживаю ли этого, учитывая, сколько великих игроков носили капитанскую повязку до меня. Здесь есть ребята старше, но тренер доверил мне эту роль. Сделаю всё возможное, чтобы справиться с этой ответственностью на площадке», — приводит слова Йокича портал Basketball Network.