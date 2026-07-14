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Совет директоров БК «Зенит» сам себе одобрил премии за прошлый сезон — источник

Совет директоров БК «Зенит» сам себе одобрил премии за прошлый сезон — источник
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Совет директоров санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» сам себе одобрил премии за сезон-2025/2026. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, в июне руководство сине-бело-голубых приняло решение выписать премии за «успешный» сезон. Так, председатель Совета директоров Александр Медведев должен был получить 10 млн рублей, но решение отменили в футбольном клубе.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ команда из Санкт-Петербурга заняла четвёртое место, проиграв в серии за третье место краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань». В регулярном сезоне сине-бело-голубые показали следующие результаты: 28 побед и 12 поражений.

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