УНИКС подпишет контракт с форвардом «Зенита» Узинским — источник

Форвард Дмитрий Узинский покинет «Зенит» и вернётся в казанский УНИКС, сообщает телеграм-канал «Перехват». 33-летний баскетболист, проведший минувший сезон в Санкт-Петербурге, продолжит карьеру в клубе, за который выступал ранее.

Узинский — уроженец Благовещенска и воспитанник «Спартака-Приморье». В профессиональном баскетболе он играл за «Сахалин», «Нижний Новгород», УНИКС, «Локомотив-Кубань», а прошлым летом перешёл в «Зенит». За петербургскую команду форвард провёл 49 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 2,7 очка и 1,4 подбора за 12 минут на площадке. После окончания сезона Узинский признался, что впервые в карьере он за весь год забил всего один данк.