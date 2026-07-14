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Первый пик драфта-2026 Дибанца: моя цель — попасть в топ-100 лучших игроков НБА

Первый пик драфта-2026 Дибанца: моя цель — попасть в топ-100 лучших игроков НБА
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Эй Джей Дибанца, выбранный под первым номером на драфте НБА — 2026, рассказал, что перед церемонией пообщался с Дуэйном Уэйдом, и легендарный баскетболист посоветовал ему нацелиться не на Зал славы, а на топ-100 лучших игроков в истории лиги к 100-летнему юбилею НБА.

«Говорил с Дуэйном Уэйдом прямо перед драфтом и сказал ему, что хочу стать членом Зала славы, он ответил, что тоже этого для меня хотел, пока его не выбрали в топ-75, это стало для него более важным моментом, чем Зал славы. Уэйд сказал: «Через 20 лет будет 100-летний юбилей, следует целиться в топ-100, а не просто в Зал славы». Так что это моя новая цель», — приводит слова Дибанцы Oh No He Didnt в социальной сети Х.

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