Новичок «Лейкерс» Кесслер: ради этой команды пробью кирпичную стену

Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Уокер Кесслер, получивший медицинское разрешение на занятия после операции на плече, заявил, что готов отдать всё ради новой команды.

«Когда знаешь, что организация верит в тебя, это вызывает особые чувства. Учитывая, сколько «Лейкерс» вложили, они демонстрируют эту веру. И не только деньгами, но и драфт-активами. Если знаю, что они так в меня верят, ради этой команды пробью кирпичную стену. Так уж я устроен», — приводит слова Кесслера портал ESPN.

Напомним, «Лейкерс» приобрели центрового у «Юты Джаз» в обмен на два незащищенных выбора в первом раунде и два права на обмен пиками в первом раунде, подписав с ним четырёхлетний контракт на $ 130 млн.